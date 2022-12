L’omicidio di Simona Floridia, la procura chiede 24 anni di carcere

I fatti risalgono al 1992: il corpo non è stato mai ritrovato.

CATANIA – La procura di Caltagirone ha chiesto la condanna a 24 anni di reclusione, per omicidio, di Andrea Bellia, 49 anni, accusato di avere ucciso, probabilmente al culmine di una lite, la sera del 16 settembre del 1992, la diciassettenne Simona Floridia, il cui corpo non è stato mai trovato. Il processo, trent’anni dopo i fatti, si celebra davanti alla Corte d’assise di Catania.

La famiglia Floridia si è costituita parte civile nel procedimento. Tra le prove contestate dalle Pm Samuela Lo Martire e Natalia Carozzo, la confessione dell’imputato a un amico (‘sono stato io’), confermata in sede di incidente probatorio, ma sempre smentita dall’imputato, che si è sempre dichiarato innocente.