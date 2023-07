L’omicidio Sauna a Vittoria, rito abbreviato per il presunto assassino

Comparirà davanti al gip di Ragusa il prossimo 20 dicembre

RAGUSA – Sarà processato con il rito abbreviato Salvatore Guardiano, l’uomo che il 22 ottobre dello scorso anno uccise a coltellate Enzo Sauna. I due si conoscevano e il delitto sarebbe maturato per una lite per futili motivi in un contesto di grande degrado, nei quartieri più poveri di Vittoria, nel Ragusano.

I due avrebbero avuto un alterco nei pressi di una mensa per indigenti organizzata nei pressi della parrocchia Spirito santo, nel quartiere Forcone. Poco dopo, a breve distanza, si verificò l’accoltellamento.

Guardiano, che è difeso dall’avvocato Daniele Scrofani, venne arrestato poco dopo e si trova in carcere. Per il delitto ha chiesto di potere accedere al rito abbreviato. Comparirà davanti al gip di Ragusa il prossimo 20 dicembre. Per il funerale di Sauna fu necessario un intervento diretto del comune e della parrocchia che coprirono i costi.