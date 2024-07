Mafia, la confisca al boss: con gli orologi anche una casa popolare

L’alloggio è pignorato, si pronuncia la Cassazione

CATANIA. La Corte di Cassazione ha confermato la confisca della casa di Santo Strano, boss 56enne del clan Cappello al Villaggio Sant’Agata, conosciuto dagli altri mafiosi come “facci i palemmu”. I supremi giudici hanno respinto il ricorso della difesa di Strano.

Peccato che in realtà si tratti di una casa popolare e che per di più sia soggetta a pignoramento. Pignoramento o no, comunque, la confisca ora è definitiva. Oltre alla casa, sono stati confiscati degli orologi di valore. Quelli erano di Strano. L’indagine patrimoniale è stata condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Catania.

La figura di Strano

Strano è ritenuto uno dei capi del pericoloso e attivissimo gruppo dei Salvo, egemone nella zona del villaggio Sant’Agata. Farebbe parte del gruppo che sarebbe stato capeggiato da Giuseppe Salvo, noto anche come “Pippu u carruzzeri”. All’inizio a Strano erano stati sequestrati anche conti correnti, carte postepay e il negozio della moglie. Ma questi beni gli sono stati restituiti.

La difesa aveva contestato tra l’altro in Cassazione l’attualità della misura, considerato che Strano è detenuto da quasi nove anni ininterrottamente e non risulta che abbia commesso reati da quando è in carcere. Anche per questo veniva contestata la misura personale.

Responsabile del gruppo

Santo “facci i palemmu”, secondo i pentiti, avrebbe “ricoperto il ruolo di responsabile del gruppo del clan Cappello operante in via della Concordia di Catania”. Avrebbe deciso “le strategia operative, l’approvvigionamento della sostanza stupefacente e le modalità del recupero illegale di ingenti crediti”.

E sarebbe stato il “trait d’union sia con il gruppo operante nei territori di Catenanuova-Centuripe-Regalbuto sia con il capo dell’organizzazione mafiosa Salvatore Cappello”. Si sarebbe rapportato con lo stesso boss Cappello.