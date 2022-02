“Mai con Forza Italia, Mpa e Udc”: Sinistra italiana contro campo largo Pd

Il commento del coordinatore provinciale Pierpaolo Montalto

“Con il campo largo esteso alle destre non esiste nemmeno il centrosinistra”. Lo dichiara, su Facebook, Pierpaolo Montalto, coordinatore provinciale di Sinistra italiana a Catania. Montalto commenta la riunione della segreteria regionale del Partito democratico che si è tenuta ieri pomeriggio e in cui si è parlato di “un Pd inclusivo che punta ad un campo largo che guardi anche al centro”.

“Forza Italia, Mpa e Udc – prosegue Montalto – non sono possibili alleati, ma avversari protagonisti della devastazione della Sicilia, della connivenza più indecente e di quel sistema clientelare che ha trasformato i diritti in elemosina”. E aggiunge: “Le politiche che hanno allontanato dal consenso sociale tutta la sinistra, non solo il PD purtroppo, possono solo peggiorare”. E annuncia il niet di SI a eventuali future alleanze in ottica regionale e locale: “Non esiste sinistra se diciamo sì e non lo faremo mai“.