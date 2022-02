Pd, campo largo: lavori in corso

Ecco come è andata la segreteria regionale.

PALERMO – Com’è difficile restare calmi e indifferenti mentre tutti intorno fanno rumore: campo largo e palla al “centro”. Le scosse di assestamento del voto per il Colle iniziano a farsi avvertire anche in Sicilia il campo largo diventa argomento centrale del dibattito politico dei dem intenti ad approntare una regia in vista delle amministrative palermitane e delle regionali.

“Pd inclusivo”

La segretaria regionale del partito, allargata alla deputazione regionale e nazionale, di ieri pomeriggio ha affrontato il tema delle ricadute il voto del Quirinale con le eventuali conseguenze rispetto alle future alleanze. “Un Pd inclusivo che punta ad un campo largo che guardi anche al centro”: questa la formula ufficiale da declinare a più livelli. L’idea di fondo è quella di beneficiare dell’impasse del centrodestra e corteggiare e attrarre “pezzi” di centro. Azione, + Europa, Noi di centro, Udc, autonomisti e pezzi di Forza Italia restano gli interlocutori privilegiati.

Le insidie della partita palermitana

“Nessuno pensa alla Lega”, assicura più di un dirigente. In attesa di capire i contorni del quadro politico che si andrà a determinare, qualcuno sottolinea l’insidia che si nasconde dietro l’operazione: perdere pezzi dei mondi aggregati finora. La partita palermitana potrebbe riservare le prime insidie. Già ieri pomeriggio alcuni alleati (la civica Mariangela Di Gangi e il pentastellato Giampiero Trizzino) avevano espresso qualche malumore e precisato il limite invalicabile del perimetro tracciato nelle scorse settimane. Una situazione in divenire da gestire con tutta la prudenza del caso.