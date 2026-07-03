La vittima, Enrico Durasco, originario di Napoli, stava trascorrendo alcuni giorni di ferie

RAGUSA – Un uomo di 51 anni residente a Bolzano è morto stamane, apparentemente per un malore, nelle acque di Torre di Mezzo, frazione balneare di Santa Croce Camerina, nel Ragusano.

Malore in mare nel Ragusano

La vittima, Enrico Durasco, originario di Napoli, stava trascorrendo alcuni giorni di ferie assieme alla moglie, originaria della provincia di Ragusa e ai familiari. Mentre stava facendo il bagno assieme ai due suoi figli, sarebbe stato colto da un improvviso malore.

Uno dei due figli, dopo essersi accorto che il padre era riverso, ha lanciato una richiesta di soccorso. Sul posto è intervenuto il personale del Servizio 118 che ha praticato le manovre di rianimazione per oltre trenta minuti, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell’ordine per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.