Maltempo in Toscana, trovata la settima vittima: danni per 300 milioni

Le piogge non dovrebbero fermarsi

L’ultima vittima del maltempo in Toscana, Gianni Pasquini, 69 anni, è stata ritrovata questa mattina in un campo di mais a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, il territorio tra i più colpiti da questa ondata, dove sono finiti sott’acqua circa 800 ettari di territorio. Ancora disperso invece un 84enne a Prato: la vettura che guidava, tornando a casa, è stata trovata ieri in un terreno alluvionato ma dell’uomo nessuna traccia.

Intanto è iniziata la conta dei danni che, secondo una prima stima resa nota oggi dal presidente della Regione Eugenio Giani, ammonterebbero a circa 300 milioni. “Ma è una stima assolutamente parziale, servirà almeno un’altra settimana per avere numeri più certi” – ha spiegato.

Il capo della Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio oggi è intervenuto con Giani, con il quale hanno sorvolato in elicottero le zone alluvionate, per fare il punto sulla situazione. Curcio ha annunciato la firma della prima ordinanza d’intesa con la Regione, dopo il riconoscimento dell’emergenza nazionale, che permetterà di mettere a disposizione le prime risorse per aiutare la popolazione.

“Oggi stesso abbiamo più di 1.000 volontari che stanno lavorando – ha spiegato -, ci sono sei colonne mobili in arrivo, cinque colonne mobili di volontariato nazionale. Il tema vero è l’impiego dei mezzi in un territorio molto ampio, per questo abbiamo chiesto anche il rafforzamento dei centri di coordinamento”.

Intanto il maltempo non dovrebbe fermarsi e potrebbe continuare a colpire la Toscana e non solo nelle prossime ore.