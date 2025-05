Ciclone africano verso la Sicilia: “Forti temporali, grandine e vento”

Paolo Corazzon di 3Bmeteo: "Giornate molto delicate per l'Isola"

PALERMO – La primavera e le alte temperature degli ultimi giorni lasceranno il posto al maltempo in Sicilia, almeno per due giorni. Sull’Isola è previsto l’arrivo di un vortice afro-mediterraneo con il rischio di nubifragi e mareggiate.

“Bassa pressione dall’Algeria”

“E una situazione in rapida evoluzione e non così anomala in questo periodo dell’anno – spiega a LiveSicilia il meteorologo di 3Bmeteo Paolo Corazzon -. Aprile e maggio, per l’Italia in generale, sono dei mesi molto piovosi e per il Sud si tratta delle ultime piogge prima della siccità estiva”.

“Arriverà la bassa pressione dal Nord Africa, dalla Tunisia per la precisione, che punta proprio la Sicilia già dalle prime ore di domani, giovedì 15 maggio. E’ previsto un pesante peggioramento delle condizioni meteo, con forti temporali che renderanno la giornata particolarmente delicata per l’Isola”.

“Forti temporali, grandine e vento”

“Questa bassa pressione provocherà infatti fenomeni piuttosto intensi, con il rischio di nubifragi: la quantità di pioggia potrebbe superare i cento millimetri, quantità veramente importanti”. Insomma, una situazione da non sottovalutare.

Le zone più a rischio

“Tutta la Sicilia è a rischio – prosegue Corazzon – ma le aree più colpite potrebbero essere quelle del Sud della Sicilia, l’Agrigentino in particolare. In giornata i temporali si estenderanno però su tutta la regione, anche con grandine e forti raffiche di vento”.

Le previsioni per il weekend

L’intensità dei fenomeni diminuirà venerdì: “Il 16 maggio pioverà ancora, ma si assisterà a temporali di minore intensità – precisa -. Le piogge saranno in attenuazione, poi tornerà il bel tempo. Per il weekend sono infatti previste giornate soleggiate e le temperature saranno in rialzo”. Giovedì e venerdì, infatti, non si andrà oltre i 18 gradi in tutta la regione. “Nel fine settimana – prosegue Corazzon – si tornerà su valori più alti, anche oltre i 22 gradi”.