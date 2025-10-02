 Manchester, attacco a una sinagoga: 4 feriti, ucciso l'attentatore
Manchester, attacco a una sinagoga: 4 feriti, ucciso l’attentatore

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice di Copenaghen
INGHILTERRA
MANCHESTER – All’esterno di una sinagoga ortodossa a Manchester si sono verificati alcuni accoltellamenti, stamani, nel giorno di Yom Kippur, festa sacra per gli ebrei. Il bilancio delle vittime dell’attacco è di 4 feriti, riferisce il sindaco Andy Burnham, citato dalla Bbc, la quale precisa inoltre che l’accoltellatore è stato colpito dal fuoco della polizia.

Il premier britannico Keir Starmer ha annunciato il rientro anticipato dal vertice paneuropeo di Copenaghen per seguire da vicino gli sviluppi investigativi. Starmer, a quanto si è appreso da Downing Street, ha convocato nel pomeriggio a Londra una riunione ad hoc del comitato Cobra per le emergenze – con la presenza dei ministri interessati e dei vertici investigativi e dei servizi d’intelligence – che intende presiedere in prima persona. Dinanzi alla sinagoga di Manchester è stato vista arrivare anche un’unità degli artificieri con un veicolo per la neutralizzazione di potenziali ordigni esplosivi.

