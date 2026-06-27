Manita Belgio: batte la Nuova Zelanda vince il girone ed è ai sedicesimi

VANCOUVER (CANADA) (ITALPRESS) – Il Belgio si qualifica ai sedicesimi come prima classificata del gruppo G. La squadra di Rudi Garcia batte 5-1 la Nuova Zelanda e aggancia l’Egitto (1-1 con l’Iran), ma in virtù della miglior differenza reti conquista la prima posizione. Apre le marcature Trossard, che raddoppia a inizio ripresa; poi il gol di De Bruyne per il 3-0 e quello di Just che accorcia le distanze, ma Lukaku entra e firma il poker, prima della rete finale di Saelemaekers.

C’è solo il Belgio in avvio di gara. All’11’ Trossard riceve da Vanaken in area e tenta il mancino incrociato, ma la palla colpisce il palo prima di rotolare sulla linea di porta senza superarla. Trossard di nuovo protagonista pochi minuti dopo, quando una sua conclusione centra il gomito di Surman. Per Makhadmeh, però, il braccio del giocatore neozelandese è in posizione naturale, e dopo l’on-field review toglie il penalty. Il dieci belga è in gran serata, e dopo i tentativi precedenti trova la meritata rete del vantaggio al 28′. Angolo battuto dalla sinistra, Crocombe non esce, Payne controlla male e regala la palla a Trossard, che da due passi infila in rete per l’1-0. Il Belgio rimane in avanti, e poco prima della pausa ha una chance enorme per raddoppiare. Trossard verticalizza per De Ketelaere, che all’ingresso in area calcia troppo debolmente per impensierire Crocombe. Si va all’intervallo sul risultato di 0-1. La ripresa si apre con la seconda rete della squadra di Rudi Garcia. De Bruyne pesca Trossard, che dopo un tentativo respinto trova la seconda rete della serata. Il tris è firmato proprio da De Bruyne con il mancino. Il match sembra fermarsi sul 3-0 per il Belgio, ma la Nuova Zelanda accorcia con Just, bravo a raccogliere un pallone vagante e a calciare di prima intenzione alle spalle di Courtois. I Diavoli Rossi, però, tornano subito avanti di tre reti con il neo entrato Lukaku, che su assist di Raskin trova il 4-1. Nel finale c’è spazio anche per il 5-1 di Saelemaekers, dopo il quale cala il sipario sulla partita.

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