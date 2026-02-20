Marano (M5s): “Catania ha perso i fondi della legge SalvaMare’

"In fumo 160mila euro per inefficienza della burocrazia"

CATANIA – “La legge SalvaMare, Approvata dal Governo Conte nel 2022, ha previsto lo stanziamento di due milioni di euro per il recupero dei rifiuti in mare e nelle acque interne. Una parte delle risorse è stata messa a disposizione dell’Autorità di Bacino siciliana e ben 160mila euro, sui 280mila euro complessivi, dovevano servire a ripulire il fiume Simeto dalle plastiche Ma il finanziamento è andato in fumo perché la Città Metropolitana di Catania, a causa della mancanza di un parere propedeutico, non ha presentato il. cantierabile e la Regione si è vista costretta a revocare la convenzione”.

Lo afferma, in una nota, Jose Marano, deputata regionale del M5s e vicepresidente della commissione Ambiente all’Ars, che pala di “inefficienza gravissima che costringe Catania a perdere un’opportunità preziosa per tutelare il proprio territorio”.

“Ho presentato un’interrogazione parlamentare ed una richiesta di accesso agli atti – annuncia Jose Marano – per fare luce sui fatti e chiedere al governo regionale quali iniziative intendono mettere in atto per sopperire al mancato finanziamento necessario per la pulizia dei rifiuti delle acque interne”.