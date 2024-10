Marijuana in un appartamento in centro di Catania: due arresti

Ai domiciliari una coppia di coniugi

CATANIA – In un appartamento al settimo piano di corso Indipendenza a Catania avevano un chilo di marijuana già divisa in buste e pronte per essere vendute. E in campagna una piccola piantagione di erba.

Per questo, grazie al fiuto del cane Maui, già autore di vari rinvenimenti di droga in giro per la città, la squadra mobile ha arrestato una coppia di coniugi. Entrambi 50enni, sono stati posti agli arresti domiciliari. I poliziotti, estendendo le indagini anche ad un fondo agricolo di proprietà dell’uomo, sono riusciti ad individuare e sequestrare svariate piante di marijuana.

Avevano altezza variabile tra un metro e un metro e mezzo, pronte per essere raccolte, a testimonianza che i due avevano intrapreso una vera e propria attività di coltivazione.