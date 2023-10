Marsala, annunciati i lavori per una bretella autostradale

Il comune chiede alla Regione di garantire il finanziamento

MARSALA (TRAPANI) – Annunciata dal comune di Marsala, in provincia di Trapani, la gara che si svolgerà a fine novembre sulla gara d’appalto per la realizzazione della bretella autostradale che dovrà collegare la città a Mazara del Vallo, per importo di 134 mila euro, con gara d’appalto integrata fissata per il prossimo 30 novembre. Il commissario straordinario è Raffaele Celia, nominato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sovrintendere all’opera.

Da parte del comune di Marsala, Massimo Grillo, l’augurio che ” la Regione Siciliana confermi la copertura finanziaria al fine di consentire l’avvio dei lavori a gennaio”.

Il progetto

Il tratto viario si svilupperà per 16,5 km, con innesto dalla Strada Statale 188,in prossimità dell’ospedale ‘Paolo Borsellino’, per terminare sulla Strada Statale 115 con la rotatoria in corrispondenza con svincolo porto di Mazara del Vallo. La nuova infrastruttura prolungherà verso sud la strada a scorrimento veloce che attualmente collega l’aeroporto di Birgi alla periferia est di Marsala. Il tratto che dovrà essere realizzato avrà tre svincoli intermedi: Marsala sud, Terrenove e Petrosino.

“Ho costantemente monitorato al ministero nei diversi incontri a Roma – afferma Grillo – lo stato della procedura anche in rappresentanza dei sindaci di Mazara del Vallo e Petrosino. Finalmente è stata fissata la gara d’appalto, passaggio che segue l’altro assai importante dello scorso maggio con l’approvazione del progetto definitivo da parte Consiglio superiore dei lavori pubblici. Mi attiverò assieme a Petrosino e Mazara del Vallo per sollecitare la Regione affinché confermi la copertura finanziaria dell’opera”.