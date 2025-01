Marsala, perquisizioni per l’omicidio di un romeno: trovate armi

Le indagini dei carabinieri

MARSALA – Le perquisizioni disposte dalla procura di Marsala per l’arresto degli indagati del tentativo di omicidio del giovane romeno, il 21 gennaio scorso, hanno permesso ai carabinieri della compagnia di Marsala, coadiuvati dai militari del Nucleo cinofili di Palermo, di sequestrare armi e droga.

Fatto ingresso nelle abitazioni dei due marsalesi di 30 e 25 anni, i militari dell’Arma hanno trovato due pistole: il primo a disfarsi di un calibro 6.35 e delle munizioni lanciando tutto dalla finestra; l’altro aveva una semiautomatica calibro 7.65. Durante la perquisizione in un’altra abitazione, a loro in uso, i militari hanno sorpreso e arrestato un extracomunitario di 34 anni in possesso di cocaina, crack, hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 150 grammi.