Marsala, un uomo muore in mare: il corpo recuperato allo Stagnone

Inutile l'arrivo dei soccorsi

MARSALA (TRAPANI) – Un uomo di circa 70 anni è morto in mare, a Marsala, nei bassi fondali della riserva naturale dello Stagnone. A notare il corpo che galleggiava in acqua, di fronte la spiaggetta nei pressi di Villa Genna, sono stati alcuni bagnanti.

Marsala, bagnante morto in mare

Dopo essersi avvicinati, hanno visto che l’anziano era privo di sensi e lo hanno portato a riva. Nel frattempo, sono stati chiamati i soccorsi. Arrivati sul posto, i sanitari del 118 hanno constatato il decesso dell’uomo. Non è chiaro se il 70enne sia morto per un improvviso malore, oppure per annegamento.

Verifiche in corso

Sul luogo sono arrivati anche la polizia e militari dell’ufficio circondariale marittimo di Marsala. Una ventina di giorni fa, un decesso analogo (in quel caso, una insegnante in pensione) era avvenuto sempre sulle rive della riserva, a poche centinaia di metri di distanza.