Marsala, malore fatale mentre nuota: muore una insegnante in pensione

Inutile l'intervento del 118

MARSALA – Un’insegnante in pensione di 70 anni, Celeste Maggio, è morta in seguito ad un malore mentre faceva il bagno in mare nelle basse acque della riserva naturale dello Stagnone, a Marsala.

Il corpo della donna è stato notato da altri bagnanti che inizialmente pensavano stesse nuotando perché galleggiava, ma era ormai senza vita.

Portata a riva, sono state tentate le pratiche di rianimazione e contemporaneamente chiamati i soccorsi. Sul posto sono, quindi, intervenuti gli operatori sanitari del 118, che hanno constatato il decesso.