I carabinieri hanno sequestrato l'arma da taglio

CATANIA – Un diciassettenne che si era recato a scuola con un coltello è stato denunciato da carabinieri della Tenenza di Mascalucia per porto ingiustificato di arma da taglio. Militari dell’Arma sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata dall’istituto della presenza di uno studente armato.

A fare scattare l’allarme erano stati altri studenti e la dirigenza scolastica. Il 17enne era stato subito convocato negli uffici della vicepresidenza alla presenza dei genitori e dei docenti. Il coltello, lungo complessivamente circa 19 centimetri, che era nello zaino del minorenne, è stato sequestrato.