Maserati, ritorna a Modena la produzione della gamma GranTurismo e GranCabrio

MODENA (ITALPRESS) – Maserati scrive un nuovo capitolo della sua storia centenaria: la produzione della gamma GranTurismo e GranCabrio – in tutte le loro versioni – ritorna nello storico stabilimento di Modena. Epitomi dell’eleganza e dello stile italiano, i due modelli fanno così rientro nel luogo di nascita delle precedenti generazioni e confermano la continuità di un sapere industriale e artigianale unico al mondo. Con questa operazione dal forte valore simbolico, Maserati ribadisce sia l’impegno dell’azienda nei confronti della Motor Valley italiana, sia la volontà di ribadire che Modena è e sarà sempre il cuore pulsante del Brand. A suggello di questo momento storico, la Casa automobilistica del Tridente ha realizzato un ricco calendario di eventi celebrativi con la collaborazione di Sonus faber come Main Partner dal 5 al 9 novembre 2025. Questa partnership celebra una dedizione comune all’eccellenza acustica, dove l’arte del suono incontra l’anima di Maserati. Il programma riunisce dipendenti, clienti, istituzioni e l’intera città, e include l’anteprima mondiale di due spettacolari modelli One-Off, insieme a un esclusivo pacchetto di personalizzazione Fuoriserie.

Il tutto è racchiuso nel concept “Maserati Meccanica Lirica”, che sublima l’incontro tra due pilastri della cultura di Modena: la musica lirica e la meccanica della Granturismo che dal 1947 con la A6 1500 è prodotta a Modena. Mondi diversi, uniti dalla stessa passione e cura del dettaglio che dà forma a un linguaggio capace di trasformare la performance meccanica in un’esperienza estetica e sensoriale. Inoltre, “Maserati Meccanica Lirica” è una piattaforma creativa che ha coinvolto tutte le divisioni dell’azienda, unendo l’esclusività del prodotto a una dimensione culturale e simbolica che lega Maserati a Modena nel segno del sound, dove la voce dei motori si fa musica e l’armonia tra potenza e bellezza diventa espressione dell’anima del Tridente.

A Modena la meccanica ha una melodia e la musica ha un carattere.

A Modena batte il cuore di Maserati e il Brand ritrova la sua voce.

“Il ritorno a casa di GranTurismo e GranCabrio non è soltanto un tributo alla nostra leggendaria storia, ma una scelta strategica e identitaria che guarda al futuro con orgoglio e determinazione, confermando il ruolo centrale di Modena e la volontà di Maserati di continuare a investire in Italia, valorizzando eccellenza, competenze e visione. E’ anche un segno concreto di coesione e appartenenza, che rinnova la più ferma intenzione ad investire su questo fantastico Brand” dichiara Jean-Philippe Imparato, Maserati CEO.

“Questa terra è il cuore pulsante del nostro Brand straordinario, il più longevo di tutta la Motor Valley italiana, capace di portare nel mondo una visione unica di performance e design. Celebrare il legame tra Modena e il suo territorio con il ritorno a casa di due modelli iconici rappresenta un importante investimento, non solo per il Brand, ma in primo luogo per le sue persone, mostrando l’impegno del Marchio nei confronti della comunità locale e, allo stesso tempo, creando nuove opportunità di crescita” ha commentato Santo Ficili, Maserati COO.

