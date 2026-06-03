La cittadina si prepara a finire sotto i riflettori internazionali

Bagheria si prepara ad accogliere uno degli eventi mondani più attesi dell’anno. A pochi giorni dalle celebrazioni per il matrimonio di Dua Lipa e Callum Turner, la storica Villa Valguarnera è già al centro di un’intensa attività organizzativa che sta trasformando l’area in un vero e proprio quartier generale per il weekend di festa previsto tra venerdì 5 e domenica 7 giugno.

Tra misure di sicurezza rafforzate, operazioni di pulizia straordinaria e massima riservatezza, cresce l’attesa per l’arrivo della popstar britannica e dei numerosi ospiti internazionali attesi in Sicilia.

Matrimonio Dua Lipa, 50 persone al lavoro

Fin dalle prime ore della mattinata di mercoledì 3 giugno, la zona antistante l’ingresso di Villa Valguarnera è stata transennata per consentire l’avvio delle operazioni legate all’organizzazione dell’evento.

Nell’area si registra un continuo via vai di mezzi pesanti e tir impegnati nel trasporto di materiali necessari all’allestimento delle celebrazioni.

Sul posto sono già al lavoro una cinquantina di persone tra addetti alla sicurezza privata, operatori logistici e personale incaricato delle pulizie e della preparazione degli spazi.

Scattano pulizie straordinarie e controlli agli accessi

In vista dell’arrivo degli sposi e degli invitati, sono state avviate operazioni straordinarie di decoro urbano nelle aree circostanti la dimora storica.

Gli operai sono impegnati nella pulizia approfondita della piazza e delle strade vicine, intervenendo sui marciapiedi, sui bordi stradali e perfino sulle erbacce cresciute tra le fughe della pavimentazione e lungo i cigli delle carreggiate.

Particolare attenzione è rivolta anche al controllo degli accessi. Gli addetti alla vigilanza consentono il passaggio soltanto ai residenti della zona, verificando indirizzi e numeri civici prima di autorizzare l’ingresso nelle aree interessate dai preparativi.

Massimo riserbo sull’evento

L’organizzazione continua a essere avvolta dal più stretto riserbo. Le informazioni ufficiali sui dettagli delle celebrazioni restano limitate e l’accesso alle zone operative è rigidamente controllato. Secondo quanto si apprende, ad alcuni curiosi sarebbe stato anche impedito di scattare fotografie nelle vicinanze della villa.

Attesa per l’arrivo delle star

Mentre proseguono gli allestimenti, cresce la curiosità per l’arrivo degli ospiti che parteciperanno al lungo weekend di festeggiamenti tra Palermo e Bagheria. L’organizzazione delle celebrazioni viene seguita direttamente dal team incaricato dagli sposi, impegnato a coordinare ogni dettaglio dell’evento.