Maxi rissa a Pordenone: in strada con spade, bastoni e pistole

La lite sembra sia scoppiata per la gestione del tempio Sikh

A Villanova di Prata, in provincia di Pordenone, circa cinquanta persone si sono affrontate, nella serata di ieri, 18 settembre, in una zona isolata. A scontrarsi sarebbero state due fazioni composte da appartenenti a una comunità originaria dell’India, residenti nei comuni di Pasiano, Azzano, Pravidomini e Prata. Al termine della violenta lite sei persone sono state portate in ospedale, una delle quali ferita in modo grave. Secondo la stampa locale, sarebbe stata raggiunta da uno o più colpi di arma da fuoco.

Alcuni testimoni raccontano di aver visto i presenti impugnare spade e bastoni, ma c’è chi ha parlato anche della presenza di un’arma da fuoco, da cui sarebbe partito almeno un colpo e su cui i carabinieri stanno eseguendo le indagini. La maxi-rissa è stata anche ripresa dai cellulari dei residenti che, tutti affacciati ai balconi hanno assistito alla scena e hanno chiamato le forze dell’ordine.

Sembra che al centro della lite ci sia la gestione del tempio Sikh del comune di Paisano.

Sul posto sono arrivate ambulanze e un elicottero sanitario, che ha trasportato il ferito più grave all’ospedale di Udine. Intanto le forze dell’ordine hanno raccolto le testimonianze dei presenti per rintracciare i responsabili.