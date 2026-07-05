Caos alla guardia medica di via Malta. L'episodio alla fine del turno di notte

Momenti di forte tensione si sono verificati nella mattinata di domenica 5 luglio nella guardia medica di via Malta, a Caltanissetta, dove è stato necessario l’intervento di polizia, carabinieri e personale del 118 dopo che il medico in servizio avrebbe avuto un grave stato di agitazione.

Il professionista è stato successivamente accompagnato all’ospedale Sant’Elia e, dopo una valutazione specialistica, ha accettato il ricovero volontario nel reparto di Psichiatria. L’episodio sarebbe avvenuto al termine del turno notturno.

Caltanissetta, medico fuori controllo

Secondo una prima ricostruzione, il medico avrebbe rifiutato di visitare una paziente che si era presentata nella struttura lamentando un malore e l’avrebbe fatta entrare in una stanza, chiudendola all’interno.

A lanciare l’allarme sarebbe stata la dottoressa arrivata per il cambio turno, che, resasi conto della situazione, ha richiesto l’intervento del numero di emergenza 112.

In pochi minuti sul posto sono giunti le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

Il trasferimento all’ospedale e il ricovero

Il medico è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto emerso, anche dopo l’arrivo nella struttura sanitaria il professionista avrebbe continuato a manifestare un comportamento particolarmente agitato.

Dopo essere stato visitato dallo psichiatra di turno, il medico ha infine acconsentito al ricovero volontario nel reparto di Psichiatria.

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