 Caltanissetta, medico in escandescenza alla guardia medica
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Chiude paziente in una stanza, medico ricoverato in Psichiatria

Medico Caltanissetta
Decidi tu come informarti
su Google.
Aggiungi LiveSicilia
alle tue Fonti preferite:
quando cercherai
una notizia, ci troverai
più facilmente.
AGGIUNGI
Caos alla guardia medica di via Malta. L'episodio alla fine del turno di notte
CALTANISSETTA
di
1 min di lettura

Momenti di forte tensione si sono verificati nella mattinata di domenica 5 luglio nella guardia medica di via Malta, a Caltanissetta, dove è stato necessario l’intervento di polizia, carabinieri e personale del 118 dopo che il medico in servizio avrebbe avuto un grave stato di agitazione.

Il professionista è stato successivamente accompagnato all’ospedale Sant’Elia e, dopo una valutazione specialistica, ha accettato il ricovero volontario nel reparto di Psichiatria. L’episodio sarebbe avvenuto al termine del turno notturno.

Caltanissetta, medico fuori controllo

Secondo una prima ricostruzione, il medico avrebbe rifiutato di visitare una paziente che si era presentata nella struttura lamentando un malore e l’avrebbe fatta entrare in una stanza, chiudendola all’interno.

A lanciare l’allarme sarebbe stata la dottoressa arrivata per il cambio turno, che, resasi conto della situazione, ha richiesto l’intervento del numero di emergenza 112.

In pochi minuti sul posto sono giunti le forze dell’ordine e un’ambulanza del 118, che hanno riportato la situazione sotto controllo.

Il trasferimento all’ospedale e il ricovero

Il medico è stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale Sant’Elia di Caltanissetta per gli accertamenti del caso.

Secondo quanto emerso, anche dopo l’arrivo nella struttura sanitaria il professionista avrebbe continuato a manifestare un comportamento particolarmente agitato.

Dopo essere stato visitato dallo psichiatra di turno, il medico ha infine acconsentito al ricovero volontario nel reparto di Psichiatria.
LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DELLA PROVINCIA DI CALTANISSETTA

Si parla di: ·

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI