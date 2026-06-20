 Meloni a Trump “Attacchi insensati. La mia popolarità non ti riguarda”
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ROMA (ITALPRESS) – “Presidente Trump, questi attacchi costanti e immotivati sono insensati”. Lo scrive su instagram la premier Giorgia Meloni che posta sui social “la mia risposta all’ultimo post di Donald Trump che mi riguarda. Ma non tornerò sull’argomento, perchè credo ancora nell’unità dell’Occidente e non credo che questo sia uno spettacolo all’altezza del nostro compito”.

“Per quanto riguarda la mia popolarità – aggiunge -, essere tua amica non l’ha certo aiutata, nè dipende dal mio rapporto con te. La mia popolarità dipende dalla mia capacità di difendere l’interesse nazionale italiano, ed è esattamente quello che ho sempre fatto. Questo è anche quello che ho fatto riguardo alle basi militari americane in Italia. Il loro utilizzo è regolato da accordi che abbiamo sempre rispettato e che non possono essere violati finchè sarò Primo Ministro. L’Italia rimane una nazione sovrana. In ogni caso, la mia popolarità non ti riguarda. Ti suggerisco di concentrarti sulla tua”.

-foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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