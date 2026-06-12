 "Siete funzionali alla sinistra". Meloni attacca Vannacci
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Meloni attacca Vannacci: “Siete funzionali alla sinistra”

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Le parole della presidente del Consiglio
politica
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1 min di lettura

Affondo di Meloni in Parlamento contro i vannacciani.

Meloni attacca Vannacci

‘Per sei volte avete votato contro la fiducia a questo governo, insieme a Schlein, Conte, Renzi e compagnia… quindi non mi si parli di vera destra perché la vera destra non è mai funzionale alla sinistra’, dice la premier.

Meloni, scontro a tutto campo con le opposizioni.

‘Avete fallito e il prezzo lo pagano gli italiani’, attacca la leader del Pd.

Renzi: ‘La premier? Lady tax’. Asse Meloni-Mattarella su un negoziatore Ue per il negoziato Ucraina-Russia, Bruxelles scettica. Bufera alla Camera per una frase del M5s Silvestri, secondo cui la premier piuttosto che ‘raddrizzare la schiena’ di fronte a Trump e Netanyahu ‘ha semplicemente indossato delle ginocchiere’.

Condanna bipartisan da Fdi al Pd

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