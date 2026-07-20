 Meloni “L’Europa non metta in discussione Pac e Politica di coesione”
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ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo dedicato una parte del nostro confronto alla collaborazione proprio sui dossier europei. Ci siamo soffermati in particolare sul negoziato relativo al prossimo bilancio pluriannale. Italia e Portogallo condividono la convinzione che il futuro quadro finanziario pluriannale debba essere all’altezza delle nuove sfide che l’Europa è chiamata a affrontare, senza però mettere in discussione politiche che rappresentano da sempre il cuore del progetto europeo e cito ovviamente la Pac e la Politica di coesione che non sono dal nostro punto di vista retaggi del passato ma presupposti per la crescita, per la competitività e per l’autonomia strategica”.

Così la premier Giorgia Meloni nel punto stampa con il primo ministro della Repubblica portoghese, Luis Montenegro.

“Anche in vista del dibattito previsto nel Consiglio europeo di ottobre, abbiamo affrontato il tema dell’allargamento, del percorso graduale e credibile che bisogna portare avanti con i nostri partner candidati a entrare nell’Unione, perchè questo investimento si trasformi in un successo per tutti”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: Palazzo Chigi-

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