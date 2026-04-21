 Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni”
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Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni”

Meloni “Solerte propagandista di regime non può impartire lezioni”
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ROMA (ITALPRESS) – “Per sua natura, un solerte propagandista di regime non può impartire lezioni nè di coerenza nè di libertà.

Ma non saranno certo queste caricature a farci cambiare strada.

Noi, diversamente da altri, non abbiamo fili, non abbiamo padroni e non prendiamo ordini. La nostra bussola resta una sola: l’interesse dell’Italia. E continueremo a seguirla con orgoglio, con buona pace dei propagandisti di ogni latitudine”. Così in serata su X il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha risposto al conduttore tv russo Vladimir Solovyov che l’aveva definita “Vergogna della razza umana. Bestia naturale, idiota patentata”.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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