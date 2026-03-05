Messina, l’ex prefetto Mattei nominato commissario straordinario

Sostituirà il dimissionario Basile in attesa delle amministrative

MESSINA – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha nominato l’ex prefetto Piero Mattei nuovo commissario straordinario al Comune di Messina.

“Alla vigilia di una fase molto delicata come quella delle elezioni amministrative – evidenzia il governatore – abbiamo scelto di affidare la guida del Comune a un ex prefetto con una solida esperienza amministrativa, capace di accompagnare con autorevolezza ed equilibrio la città di Messina alle urne per l’elezione del nuovo sindaco e del Consiglio comunale”.

Chi è Mattei neo commissario di Messina

Mattei, 82 anni, è laureato in Giurisprudenza all’università di Palermo, ed è entrato nell’amministrazione civile dell’Interno nel 1969. È stato prefetto di Oristano, Crotone e Vicenza e vice prefetto vicario a Palermo e Salerno.

Ha prestato anche servizio nelle prefetture di Enna, Agrigento e Potenza, oltre ad avere ricoperto ulteriori prestigiosi incarichi in numerosi enti pubblici. Nel 2023 è stato commissario straordinario del Comune e della Città metropolitana di Catania e, in precedenza, vice commissario straordinario del Comune di Palermo e direttore dell’ufficio regionale dell’Alto commissariato per la lotta alla mafia a Reggio Calabria.

Basile: “Persona di alto profilo, auguro buon lavoro”

Tramite un post pubblicato sul proprio profilo social Federico Basile, sindaco dimissionario ma ricandidato, ha augurato buon lavoro a Mattei.

“Accogliamo con un sincero benvenuto Piero Mattei, nominato commissario straordinario del Comune di Messina. Desidero esprimere la mia gratitudine al presidente della Regione, Renato Schifani, per aver scelto una persona di così alto profilo, con una lunga esperienza come prefetto e come commissario straordinario in altre importanti città metropolitane. Siamo certi che saprà accompagnare la nostra città con equilibrio e autorevolezza in questa fase delicata, fino alle prossime elezioni amministrative. A lui il mio augurio di buon lavoro”.

Il messaggio del Pd

Un messaggio di buon lavoro ha voluto mandarlo anche il Pd con il capogruppo Felice Calabrò: “Il gruppo consiliare del Partito Democratico rivolge al dottor Piero Mattei un sincero augurio di buon lavoro per il trimestre che lo attende alla guida di Palazzo Zanca”.

“In una fase che richiede senso delle istituzioni, misura e responsabilità, siamo certi che saprà garantire equilibrio e stabilità all’azione amministrativa ordinaria della città. Da parte nostra intendiamo garantire massimo sostegno e supporto al neo commissario, consci della funzione essenziale che è chiamato a svolgere nel merito del suo ruolo super partes nell’interesse esclusivo della comunità messinese”.