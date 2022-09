Meteo: allerta maltempo in sette regioni

Cosa dicono le previsioni.

All’indomani dell’ennesimo sciopero globale per il clima, in Italia è allerta maltempo in 7 regioni nel fine settimana, mentre l’uragano Fiona colpisce il Canada e il Giappone registra un morto per il tifone Talas. L’allerta maltempo riguarda Piemonte, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, Toscana, Marche e Umbria, con precipitazioni che potranno essere anche molto intense. Intanto Fiona ha raggiunto la Nuova Scozia, portando con sé venti forti e blackout diffusi. In Giappone una vittima del tifone, appena una settimana dopo il passaggio di un altro con 4 vittime. In nottata anche tre terremoti: il più forte in Cile, del 6.1, con epicentro in mare a 20 chilometri di profondità. Gli altri due tra Indonesia e Sumatra. (ansa)