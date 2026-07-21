Meteo, arriva l’aria fresca dalla Norvegia: ecco dove e quando

Le previsioni

ROMA – Verso una tregua dal caldo, con i temporali che dal Nord cominciano a spostarsi verso il Centro-Sud e temperature in linea con quelle medie stagionali. Lo indicano le previsioni di Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it.

Nelle prossime 24 ore, comunque, temperature fino a 35-36°C nel versante tirrenico del Centro e al Sud, soprattutto in Calabria, Sicilia e Sardegna. La tendenza è verso temperature “in linea con le medie del trentennio 1991-2020”, con massime su 30-31°C al Nord e sul medio versante adriatico. Previste inoltre minime sotto i 20°C.

Aria fresca dalla Norvegia

A determinare il cambiamento è l’arrivo di aria più fresca dalla Norvegia, ma l’impatto tra le correnti fresche e il calore accumulato potrebbe causare temporali violenti, come quelli che hanno colpito il Nord-Est e la Lombardia. Con l’arrivo dell’aria fredda, nelle prossime 24 ore si prevedono temporali diffusi lungo le coste adriatiche e, tra giovedì e venerdì, anche al Sud.

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“Almeno fino alla fine di luglio, non si intravede lo spettro di una quarta ondata di calore africano”, si legge nella nota. Tuttavia, “senza una nuova ondata di caldo, senza la minima presenza dell’anticiclone africano, le temperature si assesteranno comunque intorno ai 33°C al Nord, ai 34-35°C al Centro e ai 36-37°C al Sud”.

Il dettaglio

Nel dettaglio: Martedì 21: al Nord temporali sparsi, grandinate; al Centro temporali sulle adriatiche, sole altrove; al Sud sole e caldo, fino a 45°C sulle zone interne di Sicilia e Sardegna. Mercoledì 22: al Nord tempo soleggiato; al Centro acquazzoni sui rilievi e coste adriatiche; al Sud isolata instabilità. Giovedì 23: al Nord tempo soleggiato; al Centro acquazzoni soprattutto su rilievi e coste adriatiche: al Sud peggioramento in Puglia e in Basilicata.