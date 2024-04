Meteo, attenzione al freddo e scatta l’allerta gialla: ecco dove

Le previsioni degli esperti de IlMeteo.it

ROMA – IlMeteo.it comunica le previsioni aggiornate. Arriva il freddo invernale, ecco dove.

Meteo, le previsioni

Nelle prossime ore molte regioni d’Italia vivranno un contesto invernale sul fronte meteorologico, caratterizzato da frequenti piogge, nevicate fino a quote collinari e temperature davvero rigide per il periodo.

La ragione va ricercata nel continuo afflusso di venti tesi e rigidi in arrivo dalle fredde terre del grande Nord che alimentano l’ennesimo vortice ciclonico attualmente collocato sul mare di Liguria e destinato a muovere lentamente il suo baricentro verso le regioni centrali.

Nelle prossime ore dunque, saranno proprio le regioni del Nord e parte del Centro ad essere maggiormente colpite dal freddo maltempo destinato a protrarsi sicuramente per l’intera giornata sotto la minaccia di piogge a tratti anche abbondanti e diffuse che dalle aree centrali e occidentali del Nord tenderanno poi a concentrarsi, nel corso del pomeriggio, sui settori di Nordest.

Attenzione al Nord

Un occhio di riguardo anche alla neve che, viste le basse temperature che si registreranno specialmente al Nord, avvolgerà gran parte dell’arco alpino, l’Appennino settentrionale e parte di quello centrale imbiancando fino a quote di bassa collina sui rilievi del Nordovest.

Il maltempo colpirà anche alcuni settori del Centro come le aree più settentrionali della Toscana, dell’Umbria e della Marche, mentre andranno meglio le cose sul resto del Centro e al Sud dove non solo il tempo si manterrà più tranquillo, ma continueremo ad avere un contesto climatico sicuramente più mite.

Allerta gialla



Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte– alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento(www.protezionecivile.gov.it).



L’avviso prevede nevicate a quote superiori a 600-800 metri, in locale abbassamento fino a 400 metri, su Piemonte meridionale, Emilia-Romagna occidentale e Liguria centro-orientale, con apporti al suolo moderati fino a localmente abbondanti.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata inoltre valutata per la giornata di Lunedì 22 aprile, allerta gialla su alcuni settori di Lombardia, Emilia-Romagna e Marche.