Palermo, cantieri di servizi: opportunità per inoccupati e disoccupati

Presentazione delle domande entro il 18 settembre 2024

Il Comune di Palermo ha avviato una selezione pubblica per l’ammissione nei cantieri di servizi, di prossima istituzione, finanziati dall’assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro. Questo programma è stato concepito per contrastare le condizioni di povertà e l’emarginazione sociale causate dalla mancanza di opportunità lavorative. L’iniziativa è rivolta a persone disoccupate o inoccupate. L’obiettivo è quello integrare o ampliare i servizi comunali attraverso lavori che avranno una durata di tre mesi. La partecipazione a tale progetto non comporta l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro con il Comune, ma mira a offrire una temporanea integrazione al reddito.

Cantieri di servizi: requisiti

Per partecipare alla selezione pubblica, è necessario soddisfare determinati requisiti. Gli interessati devono essere residenti nel Comune di Palermo da almeno sei mesi alla data di pubblicazione del bando. Possono candidarsi cittadini di età compresa tra i 18 e i 66 anni e 7 mesi, a condizione che siano disoccupati o inoccupati e abbiano presentato la dichiarazione di disponibilità al lavoro presso il Centro per l’Impiego. I candidati dovranno sottoscrivere il patto di servizio, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 150/2015.

È richiesto inoltre che il reddito mensile del candidato sia inferiore a 453,00 euro, equivalente all’assegno sociale 2018 per un individuo singolo, mentre per i nuclei familiari composti da più persone, la soglia di reddito varia in base alla scala di equivalenza indicata dalle linee guida per la gestione dei Cantieri di Servizi. Infine, i candidati e i loro familiari devono essere privi di patrimonio immobiliare e mobiliare, eccetto l’abitazione principale. Alcune eccezioni legate a particolari classi catastali o all’inagibilità degli immobili.

Durata lavoro

I programmi di lavoro a Palermo all’interno dei cantieri di servizi dureranno tre mesi, prevedendo un impegno massimo di 80 ore mensili per ciascun partecipante. L’indennità economica verrà calcolata sulla base delle ore effettivamente lavorate e sarà erogata tenendo conto della soglia di povertà del nucleo familiare del beneficiario.

Domanda

Le domande per partecipare alla selezione pubblica dovranno essere compilate e inviate esclusivamente online attraverso il portale del Comune di Palermo, con autenticazione tramite SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o CIE (Carta d’Identità Elettronica). Non saranno accettate altre modalità di presentazione della domanda. Il periodo di presentazione delle domande va dalle ore 8:00 del 19 agosto 2024 alle ore 23:59 del 18 settembre 2024; quelle inviate oltre la scadenza non saranno accettate.

Alla domanda di partecipazione è necessario allegare il modello ISEE in corso di validità. Le dichiarazioni rese dai candidati saranno soggette a verifiche e controlli, conformemente agli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000. In caso di dichiarazioni mendaci, i candidati saranno soggetti alle sanzioni previste dalla legge e dovranno restituire le somme percepite indebitamente, che il Comune riutilizzerà per gli stessi fini.

Palermo, cantieri di servizi: assegnazioni dei posti

I posti disponibili saranno assegnati seguendo specifiche percentuali: il 50% dei posti sarà riservato ai giovani tra i 18 e i 36 anni, il 20% ai soggetti di età compresa tra i 37 e i 50 anni, il 20% agli over 50, il 5% agli immigrati con regolare permesso di soggiorno per motivi di lavoro o ricongiungimento familiare e il 5% ai soggetti portatori di handicap riconosciuti dalle commissioni sanitarie competenti. Qualora non si raggiunga il numero minimo di domande per le categorie riservate a immigrati e portatori di handicap, i posti verranno riassegnati alle fasce di età con il maggior numero di candidature. In caso di ulteriore parità, la priorità sarà data ai nuclei familiari con reddito più basso e maggior numero di componenti.

Una volta verificate le domande, il comune di Palermo pubblicherà le graduatorie sul proprio sito istituzionale e all’Albo Pretorio. I candidati avranno dieci giorni di tempo dalla data di pubblicazione per presentare eventuali osservazioni o richieste di rettifica per errori materiali. Decorsi questi termini e apportate le eventuali correzioni, le graduatorie diventeranno definitive.

Per qualsiasi chiarimento sull’inserimento della domanda, è possibile inviare un’e-mail all’indirizzo dedicato chiarimenticantieriservizi@comune.palermo.it. Il comune di Palermo pubblicherà periodicamente sul proprio sito, le risposte ai quesiti più comuni sotto forma di FAQ, per facilitare la comprensione del bando e la procedura di candidatura.

