UniCamillus arriva a Cefalù: dopo Roma e Venezia, il nuovo ateneo in Sicilia

Roma, Venezia, ora anche Cefalù: sembra esserci una particolare predilezione di UniCamillus per alcuni dei luoghi più belli d’Italia. L’Università Medica Internazionale apre infatti già da quest’anno accademico, a pochi chilometri da Palermo, la propria terza sede, nella quale è in partenza il Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia.

La storia dell’Ateneo:

Tutto è iniziato nel 2018 nella Capitale; poi, a dicembre 2023, l’Ateneo è arrivato nella laguna veneta, dove un luogo in cui studiare medicina senza doversi spostare in altre città mancava da tempo. La nuova apertura a Cefalù ha come scopo quello di mettere a disposizione di tanti giovani siciliani un ateneo che non li obblighi a doversi trasferire altrove per coltivare la propria passione. Grazie alla collaborazione con l’Ospedale Giglio – un fiore all’occhiello e punto di riferimento per l’intero Sistema Sanitario Nazionale – quest’anno ci saranno 80 posti in più a disposizione in Sicilia per studiare medicina. Le lezioni si terranno all’interno della stessa struttura ospedaliera. Le iscrizioni al test di ingresso sono già aperte e scadono il 23 settembre. La prova si terrà il 27 settembre.

Diventare medico significa dedicarsi a una vera e propria missione al servizio della salute del prossimo. Alimentare la passione degli studenti in ambienti stimolanti, culturalmente ricchi, dinamici e in strutture all’avanguardia è un fattore su cui UniCamillus punta sin dall’inizio della propria attività. Alle immense meraviglie di Roma e Venezia, l’Università aggiunge oggi la bellezza del mare siciliano e la maestosità della cattedrale normanna di Cefalù, patrimonio Unesco.

I corsi offerti da UniCamillus nella sede di Roma:

A Roma – dove ha sede il Campus principale dell’Ateneo – UniCamillus offre inoltre diversi altri percorsi, come il Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico in Odontoiatria e Protesi Dentaria e lauree triennali in varie professioni sanitarie (Infermieristica, Ostetricia, Fisioterapia, Tecniche di Laboratorio Biomedico, Tecniche di Radiologia Medica, per Immagini e Radioterapia). A questi si sommano il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della Nutrizione Umana e numerosi Master e Corsi Post Lauream, da seguire sia in aula, sia on-line.

La missione dell’ateneo

Ogni corso di UniCamillus è accomunato dall’idea di insegnare ai futuri professionisti della salute come mettere al centro di tutto la cura delle persone, basandosi su valori umanitari e sul rispetto della dignità del malato. Questi principi sono ispirati dalla figura storica di San Camillo De Lellis, cui la missione dell’Ateneo fa riferimento. Il campus accoglie studenti provenienti da tutto il mondo e li prepara ad essere medici o professionisti della salute versatili e attenti anche alle patologie dei Paesi meno fortunati.

Prima dell’estate il Ministero dell’Università e della Ricerca e il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale hanno premiato l’Università con la maggior quota di fondi del PNRR (oltre 1,2 milioni di euro) nell’ambito di iniziative transnazionali in materia di istruzione, per un progetto che prevede la creazione di Corsi di Laurea in Infermieristica in Camerun, Fisioterapia e Ortopedia in Somalia e Psicologia in Etiopia.

L’Ateneo forma dunque medici in grado di lavorare sia in ambito nazionale, sia a livello internazionale. I dati Almalaurea certificano che il 94,9% dei laureati in UniCamillus trova impiego entro un anno dal conseguimento del titolo. Il 92,8% degli studenti di UniCamillus si laurea in corso e con un tasso di soddisfazione per il corso di studi seguito del 97,2%. Il rapporto con i docenti e le prospettive future di lavoro sono gli elementi che maggiormente soddisfano gli iscritti all’Università Medica Internazionale UniCamillus.