Oroscopo della settimana dal 16 al 22 settembre 2024: la classifica completa di Skystar

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo della settimana di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali saranno le previsioni per i prossimi 7 giorni, dal 16 al 22 settembre 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al prossimo weekend.

Oroscopo, settimana dal 16 al 22 settembre 2024: i segni migliori

1 – Acquario

Venere e Giove sono i tuoi alleati: l’amore si rinnova, le amicizie diventano qualcosa di più, e pure le coppie stanche possono ritrovare serenità… VAI AL SEGNO

2 – Capricorno

L’amore ti ha dato buca? Nessun problema, questa settimana le cose girano meglio, soprattutto per chi si trova in relazioni nuove e piene di ardore… VAI AL SEGNO

3 – Leone

Sembra che questa settimana tu possa ottenere grandi successi senza sforzarti troppo, o almeno così dicono i pianeti… VAI AL SEGNO

4 – Bilancia

Dimentica il passato e le sue complicazioni: Venere vuole che tu ritrovi la passione, magari con qualcuno nuovo o, se sei già in coppia, con un bel risveglio emotivo… VAI AL SEGNO

5 – Sagittario

Finalmente, dopo un agosto che ti ha fatto sentire come un’arancia spremuta, l’amore ricomincia a fare capolino… VAI AL SEGNO

6 – Scorpione

Preparati perché Venere sta per fare il suo ingresso nel tuo segno e le cose si fanno serie… VAI AL SEGNO

Oroscopo, settimana dal 16 al 22 settembre 2024: i segni peggiori

7 – Toro

Apri il tuo cuore e forse anche il portafoglio: Venere è ancora dalla tua parte e ti regala una serenità che manco ricordavi di avere… VAI AL SEGNO

8 – Vergine

Con la tua precisione maniacale, questa settimana sembra fatta apposta per te. Venere tornerà presto attiva, quindi se sei stato un po’ lontano dall’amore… VAI AL SEGNO

9 – Cancro

Casa dolce casa… oppure no? Questa settimana ti ritroverai con qualche problema legato a mutui, ristrutturazioni o semplici preoccupazioni domestiche… VAI AL SEGNO

10 – Pesci

In amore sei confuso, come quando cerchi di capire cosa vuoi mangiare al ristorante. Hai tante cose per la testa e poco tempo per dedicarle al cuore… VAI AL SEGNO

11 – Ariete

Hai voglia di buttarti in nuove avventure amorose? Bene, perché questa settimana sembra offrirti più opportunità di un buffet gratuito… VAI AL SEGNO

12 – Gemelli

Questa settimana sei come un giocoliere che tenta di destreggiarsi tra mille emozioni… VAI AL SEGNO