Meteo, ecco che tempo farà in Sicilia

Tutti gli aggiornamenti.

1' DI LETTURA

PALERMO – Ancora piogge in Sicilia. ILMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di oggi. Domina l’alta pressione. Giornata ampiamente soleggiata su tutte le regioni salvo più nubi, al mattino, sulle regioni adriatiche. Entro sera tempo in peggioramento al Sud con nubi e precipitazioni sparse che dalla Puglia attraverseranno in modo irregolare e intermittente Basilicata, Calabria e Sicilia. Spruzzate di neve attese sopra i 900-1000 metri circa. Temperature in aumento di giorno