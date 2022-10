Meteo, in Sicilia peggiora: piogge forti e allerta gialla

"Ottobrata" finita. Le previsioni

Terminano le belle giornate in Sicilia. “L’Ottobrata – spiega 3bmeteo – con tempo stabile e soleggiato volge al tramonto, come già da domenica sera, gli avamposti di un fronte instabile si faranno largo sull’Isola portando primi rovesci e temporali sui settori occidentali anche molto violenti”. LEGGI: Nubifragio a Trapani. Entro lunedì le precipitazioni si estenderanno al resto della regione, temperature in diminuzione.

Allerta gialla

Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di lunedì 10 ottobre, allerta gialla, su Emilia-Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, sul Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.