Nubifragio nel trapanese VIDEO, il meteo dice: allerta gialla

La situazione del meteo.

1' DI LETTURA

Nubifragio nel trapanese, stasera. Le immagini che arrivano da Castelvetrano sono impressionanti, con veri e proprio fiumi d’acqua. Nel video tratto da Facebook di Filippo Gino la situazione appare critica. E non ci sono buone notizie dal punto di vista del meteo. Una perturbazione in arrivo dal Mediterraneo occidentale accentuerà l’instabilità sul territorio italiano.

Lo indica un avviso meteo della Protezione Civile che prevede dalla tarda serata di oggi precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale sulla Campania, in graduale estensione a Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia. Possibili rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Valutata per domani allerta gialla per rischio idrogeologico su Emilia-Romagna, Umbria, parte di Toscana e Marche, sul Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.