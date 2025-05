Meteo, inizia una settimana all’insegna del maltempo

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Sarà, quella che si è appena aperta, una settimana all’insegna del maltempo, con piogge e temporali su gran parte del territorio italiano. Secondo Lorenzo Tedici, meteorologo de ‘iLMeteo.it’, l’alta pressione faticherà a stabilizzarsi, lasciando spazio a una fase atmosferica molto dinamica. I fenomeni piovosi, oggi, riguarderanno le pianure del Nord (specie Triveneto) e le aree interne del centrosud.

Qualche temporale potrebbe interessare anche l’arco alpino in serata: il resto del Paese godrà di maggiori spazi soleggiati e temperature gradevoli. Dopo un martedì ancora temporalesco, mercoledì si avrà una temporanea attenuazione dei rovesci con un tempo più soleggiato. Ma sarà solamente un fuoco di paglia, infatti c’è il rischio, in base agli ultimi aggiornamenti meteo, della formazione, dal 15 maggio, di un ciclone mediterraneo (Tlc – Tropical like cyclone), con forti venti e precipitazioni, soprattutto al sud e sulle Isole Maggiori. Nel frattempo un altro vortice, stavolta sul Mar Baltico, invierà una passata temporalesca al nord tra giovedì e venerdì.

Nel dettaglio: Lunedì 12. Al Nord: temporali con grandine e schiarite. Al Centro: rovesci e schiarite. Al Sud: rovesci e schiarite. Martedì 13. Al Nord: temporali al Nordovest e in montagna. Al Centro: nubi sparse, temporali sui settori montuosi e zone vicine. Al Sud: temporali e schiarite specie sui settori peninsulari. Mercoledì 14. Al Nord: più soleggiato. Al Centro: isolati rovesci pomeridiani sui monti. Al Sud: generalmente soleggiato Tendenza: maltempo al Sud, passaggio temporalesco al Nord.