Meteo, la nuova perturbazione: le previsioni fino a venerdì

Ulteriore calo della pressione

ROMA – iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia fino alle 8 di domani. Ulteriore calo della pressione, si avvicina un’intensa perturbazione. La giornata trascorrerà subito con qualche rovescio sparso al Nordovest e un cielo a tratti molto nuvoloso sul resto delle regioni.

Meteo, le previsioni

Nel corso del pomeriggio aumenterà l’instabilità associata a temporali su tutti i rilievi, le zone vicine e in pianura al Nordovest. Verso sera e notte e almeno fino alle 8 di giovedì tempo in forte peggioramento dal Nordovest verso Toscana, Umbria, Lazio e Nordest. Attese piogge abbondanti e locali nubifragi.

Prossimi giorni

MERCOLEDI 04 SETTEMBRE. Nord: La pressione è ancora bassa. Giornata subito instabile sulle Alpi, cielo poco nuvoloso altrove. Nel pomeriggio aumenterà l’instabilità. Centro: La giornata sarà caratterizzata da una mattinata con molte nubi e un pomeriggio con temporali su rilievi e zone vicine ad essi. Sud: La giornata sarà contrassegnata da più nubi e locali piovaschi sui settori appenninici, il sole sarà più prevalente altrove. Meno caldo.

GIOVEDI 05 SETTEMBRE Nord: Il tempo peggiora su tutte le regioni, con temporali anche forti e piogge intense, specie in pianura padana. Temperature in calo. Centro: Temporali e piogge raggiungeranno Toscana, Lazio, Umbria e Marche, risultando anche molto forti. Nubi irregolari sul resto delle regioni. Sud: La giornata trascorrerà con un peggioramento del tempo su Campania e Sicilia con l’arrivo di temporali anche forti. Nubi sparse altrove.

VENERDI 06 SETTEMBRE. Nord: La giornata trascorrerà con un cielo molto nuvoloso o a tratti pure coperto. Sono attese le ultime precipitazioni al Nordest. Centro: Giornata caratterizzata da un tempo in prevalenza asciutto, ma il cielo si presenterà molto nuvoloso e poi coperto sulle coste tirreniche. Sud: La giornata sarà contraddistinta da un cielo a tratti molto nuvoloso e sereno solo in Sicilia, non sono attese precipitazioni.

