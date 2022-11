Meteo, oggi nuvolosità variabile al Sud e precipitazioni in Nord Italia

I venti saranno prevalentemente moderati.

Dopo un lunedì trascorso all’insegna del maltempo al Centro – Sud, con una allerta meteo gialla per Abruzzo, Lazio, Campania, Sicilia e Umbria, la giornata di oggi sarà caratterizzata da nuvolosità variabile. Pioggia e temporali sono in arrivo sull’Italia. Secondo le ultime previsioni meteo nel corso di questa settimana l’alta pressione non riuscirà mai a stabilizzarsi sull’Italia. Protagoniste saranno invece alcune perturbazioni che si muoveranno creando un po’ di instabilità. Le condizioni meteo peggioreranno al Nord a partire dalla giornata di oggi e il maltempo imperverserà anche sulla Toscana

Condizioni meteo al Nord Italia

Al Nord cielo generalmente da nuvoloso a molto nuvoloso con deboli precipitazioni sparse, in mattinata ad ovest, dove saranno localmente più consistenti sulla Liguria di levante, poi in estensione anche a Lombardia, basso veneto ed Emilia Romagna con intensificazione delle piogge sulle aree appenniniche. Quota neve sui rilievi alpini centro-occidentali intorno ai 1500-1600 metri. Fino al mattino riduzioni di visibilita’ per foschie dense e locali banchi di nebbia sulle pianure centro-orientali.

Centro Italia e Sardegna

Estesa copertura nuvolosa sulle regioni peninsulari ad iniziare dai settori centro-occidentali con precipitazioni sparse che inizieranno durante la mattinata sulla toscana e si estenderanno insieme alle nubi alle rimanenti zone del centro nel corso della giornata; si avranno temporali lungo le coste della toscana e dal pomeriggio su quelle del lazio ad iniziare dalle aree più settentrionali; da irregolarmente nuvoloso a nuvoloso sulla Sardegna con rovesci anche temporaleschi inizialmente lungo le coste occidentali, in estensione dal pomeriggio alle rimanenti zone. Fino al mattino riduzioni di visibilita’ per foschie dense e locali banchi di nebbia nelle vallate interne.

Sud e Sicilia

Al Sud e, soprattutto, in Sicilia tempo abbastanza soleggiato seppur con il passaggio di un po’ di nuvolosità che renderà il cielo anche parzialmente nuvoloso. Estese velature e qualche annuvolamento più consistente sulla Campania ma senza precipitazioni associate. Temperature: minime in diminuzione su Valpadana, Umbria, Toscana, Lazio, Sicilia; in aumento sulla Sardegna; stazionarie altrove. Massime in calo su Valpadana, Liguria, Toscana e Calabria; in aumento sulle restanti regioni centrali; senza variazioni di rilievo sulle restanti aree.

Venti e mari

Venti moderati meridionali sulla Sardegna; deboli di direzione variabile sulle restanti zone ma tendenti a disporsi dai quadranti meridionali e a divenire moderati sulle restanti regioni centrali ma anche sulla Liguria dove dal pomeriggio ruoteranno dai quadranti settentrionali. Mare da mosso a molto mosso mar Ligure, mar di Sardegna e alto Tirreno; da poco mossi a mossi i rimanenti mari.

Meteo nel capoluogo siciliano

Nella città di Palermo giornata caratterizzata da cielo velato o poco nuvoloso, temperatura minima 16°C, massima 23°C. Entrando nel dettaglio, avremo cielo poco nuvoloso al mattino e al pomeriggio, nuvolosità innocua alla sera. Durante la giornata di oggi la temperatura massima verrà registrata alle ore 14 e sarà di 23°C, la minima di 16°C alle ore 6. I venti saranno al mattino deboli provenienti da Sud-Sud-Est con intensità di circa 7km/h, deboli da Sud al pomeriggio con intensità di circa 8km/h, moderati da Sud-Sud-Ovest alla sera con intensità tra 14km/h e 23km/h. L’intensità solare più alta sarà alle ore 12 con un valore UV di 3.3, corrispondente a 604W/mq.

La situazione meteo sulle isole Eolie

Poche nubi. I venti saranno prevalentemente deboli e soffieranno da Nordovest con intensità di 6 km/h. Possibili raffiche fino a 9 km/h. Temperature minime comprese tra 15 e 16 °C e massime comprese tra 19 e 21 °C.