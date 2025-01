Meteo, pioggia su gran parte del Paese ma non ci sarà il grande freddo

Le previsioni per i prossimi giorni

ROMA – Piogge frequenti ma non sarà freddo. Sono queste in estrema sintesi le previsioni per i prossimi giorni di Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it. Colpa di una serie di cicloni che porteranno il maltempo sul nostro Paese. “Un primo ciclone – afferma – dal Golfo di Biscaglia, tra Francia e Spagna, sta già scendendo rapidamente verso il Mediterraneo. Nelle prossime ore si prevede un peggioramento tra Liguria e Piemonte con piogge e nevicate oltre i 1000 metri sulle Alpi”.

Nel corso della giornata qualche piovasco bagnerà anche la Sardegna dove i venti saranno a tratti tesi, mentre continueranno le precipitazioni sul Nordovest. Sul resto dell’Italia il tempo sarà asciutto con ampie schiarite al Sud e sul versante adriatico.

Domani le correnti instabili di questo primo ciclone si uniranno alle spire di un altro vortice causando ulteriori piogge dal Nordovest verso Toscana, Lazio e Sardegna con temperature di +2°C sopra la media del periodo. Anche il primo giorno di febbraio vedrà ombrelli aperti su Nordovest e Sardegna, localmente anche al Nordest, poi dal pomeriggio-sera è previsto un peggioramento anche al Sud.

Domenica il maltempo si concentrerà sulle regioni meridionali, interessando in parte il Centro, specie settore adriatico. Piogge importanti cadranno su Sardegna, tutto il Sud e parte delle adriatiche dal Molise fino alle Basse Marche. Altrove, al Nord e tra Toscana ed Alto Lazio il tempo sarà decisamente buono.

Nel dettaglio – Giovedì 30. Al Nord: precipitazioni su Piemonte, Valle d’Aosta e Liguria, specie di Ponente. Al Centro: qualche piovasco in Sardegna. Al Sud: soleggiato a tratti velato. – Venerdì 31. Al Nord: piogge sparse, specie al Nord-Ovest. Al Centro: piovaschi in Sardegna e su Alta Toscana. Al Sud: più stabile.

Sabato 1. Al Nord: instabile poi migliora dal pomeriggio. Al Centro: rovesci sparsi in Sardegna. Al Sud: maltempo in arrivo dal pomeriggio. – Tendenza: Candelora bagnata al Sud, in Sardegna e sul Medio Adriatico, bello altrove.