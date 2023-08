In arrivo una forte ondata di maltempo in Italia: le previsioni

Temporali violenti e grandine al Nord

ROMA – Maltempo in arrivo su tutta l’Italia, portato dal ciclone in arrivo dal Nord Europa e che nella notte di domenica dovrebbe raggiungere il Mar Ligure. Lo indicano le previsioni del sito iLMeteo.it, secondo il quale lo scontro fra l’aria fredda in arrivo e quella calda preesistente “potrebbe assumere sul Mediterraneo, caratteristiche simil-tropicali e quindi di uragano”, come osserva il fondatore del sito, Antonio Sanò.

Il riferimento è a un uragano tipico del Mediterraneo, chiamato Medicane. Secondo il sito, l’ondata di maltempo potrà portare fenomeni “in alcuni casi estremi, come intense grandinate e presenza di downburst”, ossia il “fenomeno meteorologico che consiste in forti raffiche di vento discensionali con moto orizzontale in uscita dal fronte avanzante del temporale”.

Per questo, osserva Sanò, “su tutte le zone e città in cui scoppierà un forte temporale potrà esserci il rischio di una forte grandinata. Piemonte, Lombardia, Liguria, Trentino Alto Adige (nelle giornate di domenica e lunedì), Veneto, Friuli Venezia Giulia, Toscana e Lazio (nelle giornate di lunedì e martedì) sono le regioni maggiormente a rischio di grandine grossa”.

Con il ciclone è in arrivo anche aria fredda, con temperature più basse e possibilità di neve “anche sotto i 2.000 metri”.

Nel dettaglio Domenica 27: a Nord intenso maltempo a Nord-Ovest; al Centro soleggiato e caldo; al Sud sole e caldo intenso. Lunedì 28: a Nord forte maltempo su tutte le regioni; al Centro maltempo su Toscana, Lazio e Umbria; al Sud peggioramento in Campania. Mercoledì 29; a Nord ultime piogge al Nord-Est; al Centro maltempo: a Sud temporali su Campania e Calabria.