Meteo, nuova perturbazione: ecco come andrà in Sicilia

Cosa dicono gli esperti sul weekend del Primo maggio

Al Sud estese velature su Calabria e Sicilia, localmente anche spesse sull’isola; bel tempo sul resto del meridione, dove non si esclude un peggioramento delle condizioni da venerdì, con piogge tra sabato e domenica, provocate dalla nuova perturbazione che investirà l’Italia.

Le temperature

Temperature minime in diminuzione sulle regioni adriatiche ed in aumento altrove; massime ancora in diminuzione sulle regioni adriatiche e sulla Basilicata, in aumento lungo le aree costiere adriatiche e stazionarie sul resto del meridione. Venti generalmente deboli settentrionali, con rinforzi sulle regioni adriatiche ed aree costiere ioniche. Mari da poco mossi a mossi, da mossi a molto mossi stretto di Sicilia, Jonio e basso adriatico.