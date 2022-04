Meteo, primo maggio a rischio pioggia in Sicilia

Frequenti temporali su tutta la penisola.

ROMA – Primo maggio: possibili precipitazioni sulla Sicilia. iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull’Italia per la giornata di domani. Una perturbazione transita al Centro-Nord. Cielo molto nuvoloso o anche coperto al Settentrione e al Centro con rovesci sparsi e locali rovesci soprattutto sulle Alpi al mattino, al Centro nelle ore pomeridiane. Nubi irregolari al Sud, ma con rare piogge e comunque più probabili in Sicilia. Piogge sparse in Pianura Padana, sereno in Sardegna. Temperature in calo ove piovoso.