Meteo in Sicilia, torna il gran caldo: arriva un nuovo anticiclone

Come andrà nei prossimi giorni sull'Isola

1' DI LETTURA

Ancora instabilità per qualche giorno sul fronte delle condizioni meteo al Sud, poi arriverà un nuovo anticiclone che farà rialzare le temperature.

“In Sicilia instabilità meno accentuata nella giornata di oggi, domenica 28 agosto, ma comunque presente specie nella zona dell’Etna – spiega 3bmeteo – in locale sconfinamento fin verso le coste prospicenti. Temperature stabili o in lieve flessione. Venti deboli occidentali; Zero termico nell’intorno di 4300 metri. Ionio e Basso Tirreno poco mosso”. Previsto tra martedì e mercoledì l’arrivo dell’anticiclone africano, con alta pressione e giornate soleggiate e calde su tutta l’Isola. Le temperature subiranno poi un’impennata nel prossimo fine settimana, con picchi che secondo gli esperti potrebbero arrivate ai 38 gradi.