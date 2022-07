Meteo Sicilia, caldo da bollino rosso in due città: previsioni

Come andrà nelle prossime ore sull'Isola

Ancora alte temperature in Sicilia, con picchi di 40 gradi nelle aree più interne. Allerta della protezione civile per ondate di calore e rischio incendio in due province, Caltanissetta e Agrigento, dove la soglia di attenzione è massima secondo l’avviso diffuso ieri pomeriggio dalla protezione civile regionale.

Le previsioni

“Al mattino cielo sereno su tutta l’isola – spiega ilmeteo.it – temperature minime stazionarie o in lieve aumento. Nel pomeriggio tempo soleggiato e molto caldo. Temperature massime senza variazioni di rilievo e sempre prossime ai 40 gradi nelle aree interne di pianura. Venti per lo più deboli salvo moderati rinforzi di Maestrale nel Canale di Sicilia dove il mare sara’ un po’ mosso; poco mossi gli altri bacini.