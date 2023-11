Temperature massime fino a 27 gradi

In Sicilia, il 15 novembre si attende una giornata caratterizzata da condizioni meteo relativamente stabili. Si prevede un cielo parzialmente nuvoloso nella prima parte della giornata, divenendo sereno o poco nuvoloso nel pomeriggio a causa di velature. Le temperature minime sono previste in calo, mentre le massime in aumento. I venti saranno deboli dai quadranti occidentali, ma più moderati sulla costa. Il mare sarà tra mosso e molto mosso​​.

Meteo Sicilia: il clima nella regione

Un campo di alte pressioni avvolgerà la regione, garantendo tempo stabile e assolato in tutta l’area. Specificatamente su litorali tirrenico, ionico, meridionale, sull’Appennino e nelle zone interne, si prevedono cieli prevalentemente sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata. I venti saranno moderati dai quadranti nord-occidentali, influenzando anche le condizioni marine: il Basso Tirreno sarà da molto mosso a mosso, mentre il Canale e il Mare di Sicilia da mosso a molto mosso​​.

Le temperature nell’Isola

Le temperature massime varieranno tra i 21 e i 27 gradi. A Catania si prevedono 27 gradi, una delle temperature più elevate in regione. Altre previsioni includono 24 gradi ad Agrigento, Caltanissetta, Messina, e Palermo, 21 gradi ad Enna, 23 gradi a Ragusa, e 22 gradi a Trapani​​.

La Sicilia vivrà una giornata con tempo prevalentemente stabile e sereno, accompagnato da un lieve aumento delle temperature massime e un calo delle minime. Le condizioni ventose e marine saranno moderate, favorevoli per attività all’aperto e navigazione.



