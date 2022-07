Meteo Sicilia, nuova ondata di caldo: picchi di 41 gradi

Cosa dicono gli esperti per i prossimi giorni

1' DI LETTURA

Una nuova fase di forte caldo parte in tutta Italia. Il promontorio nordafricano continua a dominare l’evoluzione meteorologica sul Mediterraneo, rinnovando tempo stabile e ampiamente soleggiato su Campania, Calabria e Sicilia, salvo cumuli diurni con locali piovaschi o temporali su rilievi e zone interne di Molise occidentale, Matese e Cilento interno, Pollino, Sila e catanzarese, ma anche sui rilievi etnei. Come spiega 3Bmeteo, “le temperature saranno in aumento, con massime fino a 35-37 gradi su zone interne e localmente sulla Campania costiera. Venti deboli o moderati sullo Ionio da Nord”.

Previsioni al Sud

“In Campania, Calabria e Sicilia – precisano – fino al weekend le massime si attesteranno tra 28 e 32 gradi lungo i litorali e tra 33 e 37 gradi nelle aree interne pianeggianti non mitigate dall’afflusso delle brezze. Un ulteriore rialzo termico è atteso nel corso della prossima settimana, con locali picchi di 38-41 gradi nelle valli del Beneventano, nel Cosentino e nei settori interni di Ennese, Catanese e Siracusano”.