Meteo, in Sicilia picco di caldo in arrivo: le previsioni

Apice dell'ondata di calore con punte fino a 36 gradi. Ecco quando

1' DI LETTURA

L’anticipo di estate in Sicilia non ha ancora raggiunto il suo culmine. “Un campo di alte pressioni abbraccia le nostre regioni portando sole e clima caldo al Sud – spiega 3Bmeteo – è atteso un ulteriore aumento delle temperature. Nubi basse sulle coste tirreniche di Campania e Calabria. Venti deboli con rinforzi di brezza, mari al più poco mossi.

I prossimi giorni sull’Isola

In Sicilia l’alta pressione si rinforza, con tanto sole e temperature in ulteriore aumento. “Un campo anticiclonico di matrice subtropicale ha aperto una lunga fase conl tempo stabile e ben soleggiato tra Campania, Calabria e Sicilia”, spiega l’esperto. Graduale rialzo delle temperature nei prossimi giorni; domenica primi picchi di 31-33°C nelle pianure interne non mitigate dalle brezze marine, tra lunedì 23 e martedì 24 apice dell’ondata di calore con punte fino a 34-36°C”.