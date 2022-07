Meteo, fine settimana rovente: Palermo e Catania da bollino arancione

L'anticiclone africano torna a farsi sentire.

PALERMO – Meteo: il grande caldo del fine settimana non risparmia la Sicilia. Catania e Palermo da bollino arancione. Italia bollente con l’anticiclone africano Apocalisse4800. Sole prevalente con cielo prevalentemente sereno su gran parte delle regioni salvo più nubi in Liguria e sui rilievi alpini dove potranno scoppiare alcuni temporali di calore in locale discesa notturna verso le medio e alte pianure. Venti deboli, mari caldi e generalmente calmi. Le temperature in aumento sfioreranno picchi di 39-40°C.