Meteo, in Sicilia nubi e pioggia: le previsioni per le prossime ore

Rovesci su alcune zone dell'Isola

Al Sud cielo molto nuvoloso un po’ ovunque con deboli piogge e rovesci sparsi, in intensificazione dal pomeriggio e nella sera su Appennino Pugliese, Basilicata, Calabria e Sicilia orientale; attesa un attenuazione dei fenomeni invece dalla sera sul restante territorio dell’Isola e sul settore adriatico Pugliese, con parziali aperture su quest’ultima. Temperature minime in rialzo su Salento, Calabria e Sicilia centromeridionale, stazionarie altrove; massime in diminuzione sulle regioni tirreniche, in aumento sulla Sicilia meridionale e senza variazioni sul resto meridione.

Venti e mari

Venti deboli o moderati orientali con decisi rinforzi e raffiche di burrasca su Sicilia e rilievi Appenninici della Calabria meridionale. Mari da mossi a molto mossi, da molto mossi ad agitati lo stretto di Sicilia e lo Jonio, quest’ultimo tendente a divenire molto agitato dalla sera sul relativo settore meridionale.