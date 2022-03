Meteo, in Sicilia il freddo si allontana: tutte le previsioni

Instabilità ancora per qualche giorno. Cosa dicono gli esperti

Nubi sparse su Calabria e Sicilia con addensamenti anche consistenti, ma innocui durante le ore centrali della giornata. Ampio e prevalente soleggiamento sul resto del Sud con qualche nube in più nel pomeriggio su Salento e Basilicata orientale.

Temperature in aumento

Temperature: minime stazionarie su Sicilia e in generale marcato aumento sul resto d'Italia. Massime in deciso aumento. Venti: da deboli a moderati sud-orientali sulla Sicilia con i rinforzi maggiori sul settore ovest. Mari: mossi lo Jonio e il Tirreno sud-orientale. Molto mossi i restanti mari, con moto ondoso in diminuzione su Tirreno centrale.